РИАМО - 8 сен. Мотопробег в честь закрытия сезона пройдет 26 сентября, участники проедут по Садовому кольцу, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

После заезда участников ждет мотофестиваль в Парке Горького.

«Закрытие мотосезона — одно из важнейших событий в жизни мотоциклистов. Это возможность поделиться с друзьями впечатлениями, накопленными за год и скрасить горечь уходящего лета красочным праздником в центре столицы», - сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он уточнил, что на фестивале в парке Горького мотоциклисты смогут ознакомиться с новинками мотопромышленности. Кроме того, спортсмены из группы «Каскад» управления ГИБДД города Москвы и МЧС на специальной площадке покажут мотошоу.

Расстановку в мотоколонне определит жеребьевка, она назначена на 15 сентября.

Между тем, движение в день мотопарада на Садовом кольце будет ограничено. Его будут сниматься по мере прохождения колонны.