РИАМО - 8 сен. Легкоатлетический забег «Арбузный кросс» прошел в подмосковном Одинцове в 49-й раз, мероприятие посвятили памяти организатора кросса Александра Андрейченко, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первый «Арбузный кросс» состоялся в 1971 году и с тех пор проводился ежегодно. На этот раз участники всех возрастов пробежали дистанции 600, 2 тысячи и 4 тысячи метров.

«Спортсменов наградили памятными медалями. По традиции на финише бегунам должны были вручить арбузы, но в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой «сладких символов» кросса не было», - отмечается в материале.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что «Арбузный кросс» в Одинцове пользуется большой популярностью.

«В прошлом году был установлен рекорд по количеству участников – 1,6 тысячи человек. Тогда спортсмены и болельщики съели более 4,5 тонн арбуза. Надеюсь, что следующий юбилейный 50-й забег будет более масштабным и зрелищным», - сказал Терюшков.