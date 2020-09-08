РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 сен. Жители Балашихи смогут выбрать лучшего участкового среди четырех участников во время первого этапа конкурса «Народный участковый», который стартует 11 сентября, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

11 сентября на официальном сайте МУ МВД России «Балашихинское» стартует первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый», проводимого МВД России, победителей каждого этапа конкурса определят большинством голосов населения, набранных по итогам голосования. Первый этап проводится на районном уровне. Голосование пройдет с 11 по 20 сентября.

«В первом этапе конкурса от МУ МВД России «Балашихинское» принимают участие лейтенант полиции, участковый уполномоченный отдела полиции по городскому округу Реутов Валентин Малыхин; майор полиции, старший участковый уполномоченный отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный Дмитрий Тайманкин; майор полиции, участковый уполномоченный отдела полиции по городскому округу Балашиха Сергей Афанасьев и майор полиции, старший участковый уполномоченный отдела полиции по обслуживанию микрорайона Заря Алексей Поличенков», - говорится в сообщении.

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится МВД России ежегодно. Данная акция должна способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции. Конкурс «Народный участковый» проходит в три этапа. Голосование проводится в режиме онлайн на сайтах МВД России.