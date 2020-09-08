РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 сен. В городском округе Мытищи сотрудники ГИБДД напомнили школьникам, как выбрать безопасный путь из дома до школы и обратно, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

«Сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» совместно с ЮИДовцами рядом с нерегулируемым пешеходным переходом провели профилактическое мероприятие под названием «Безопасный путь в школу», в ходе которого напомнили школьникам о том, как выбрать безопасный путь из дома в школу и обратно», - говорится в сообщении.

С участниками мероприятия проводили разъяснительную беседу их сверстники из отряда «Беркут». Каждый школьник получил в подарок от сотрудников ГИБДД памятку по правилам дорожного движения, линейку и световозвращающий браслет.