РИАМО - 8 сен. С 31 августа по 4 сентября комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал семь закупок в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ведомства.

«Среди них такие, как закупка на поставку автомобилей скорой медицинской помощи, закупка на реконструкцию автодороги», - уточнил собеседник агентства.

В Подмосковье действует Единый портал торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#/, а также электронный магазин market.mosreg.ru – информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде.