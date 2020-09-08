РИАМО - 8 сен. На минувшей неделе в Подмосковье выставили на торги 95 объектов, в том числе объявлено 14 электронных аукционов и 81 «молоточный», сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы регионального комитета по конкурентной политике.

«Так, например, в Луховицах под размещение служебных гаражей предлагается в аренду земельный участок площадью более 17 тысяч квадратных метров, можно стать обладателем нежилых помещений в Красноармейске или Серпухове, а также взять в аренду помещение под магазин в Рошале», - уточнил собеседник агентства.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки в регионе можно на Едином портале торгов Московской области: https://torgi.mosreg.ru/#/.