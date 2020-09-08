РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 сен. Председателю ветеранской организации городского округа Мытищи вручили телефон с бесплатной связью в рамках проекта «Мобильные бригады помощи», сообщил председатель комиссии по потребительскому рынку, предпринимательству и сельскому хозяйству Николай Шпак.

«Я совместно с волонтерами от партии «Единая Россия» вручил мобильный телефон с бесплатной связью председателю ветеранской организации имени Юрия Александровича Гулько - Севастенку Николаю Степановичу», - написал Шпак в своем Instagram-аккаунте.

В Московской области реализуется проект «Мобильные бригады помощи», в рамках которого участникам Великой Отечественной войны вручают мобильные телефоны и сим-карты с бесплатной мобильной связью.

Участниками проекта являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и партия «Единая Россия».

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