РИАМО - 8 сен. На прошедшей неделе в Подмосковье состоялось 96 аукционов по аренде и продаже имущества и земельных участков, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы регионального комитета по конкурентной политике.

«Так, например, в городском округе Ступино на торгах по продаже земельного участка площадью 500 квадратных метров на лот претендовало шесть участников, а итоговая цена продажи превысила стартовую в три раза», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что новые лоты выставляют на торги регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на Едином портале торгов Московской области: https://torgi.mosreg.ru/#/.