РИАМО - 8 сен. Земельный участок в подмосковном Наро-Фоминском округе реализовали на торгах по аренде с превышением стартовой цены в 11 раз, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы регионального комитета по конкурентной политике.

По его словам, с 31 августа по 4 сентября в Московской области в торгах по аренде земельных участков принял участие 221 человек.

«Например, в Наро-Фоминском округе на торгах по аренде земельного участка, находящегося в собственности Московской области, площадью 1206 квадратных метров на лот претендовало 13 участников, а итоговая годовая арендная плата за лот превысила стартовую в 11 раз», - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что посмотреть все объекты недвижимости и земельные участки, доступные на сегодняшний день для продажи и аренды в Подмосковье, можно на Едином портале торгов Московской области: https://torgi.mosreg.ru/#/.