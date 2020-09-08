РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 сен. Жители подмосковного Красногорска могут сделать прививку от гриппа в мобильных пунктах возле станций МЦД-2 и в торговых центрах, говорится в сообщении пресс-службы Красногорской городской больницы №1.

«Красногорская городская больница №1 организовала работу мобильных прививочных пунктов, в которых каждый, кому неудобно приходить в поликлинику, может привиться по пути на работу или во время прогулок», – говорится в сообщении.

Перед вакцинацией проводится беседа с врачом на тему возможных противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

«Напомним, вакцинацию проводят современными вакцинами от гриппа «Совигрипп» и «Флю М», – добавляется в материале.

Мобильные пункты работают с 8:00 до 15:00. Во вторник привиться можно в ТЦ «Твой дом» (66-й километр МКАД).

Девятого сентября сделать прививку можно будет в ТЦ «Карамель» (Волоколамское шоссе, дом №1, строение 3), 10 сентября – у станции МЦД-2 «Опалиха», 11 сентября – в ТЦ «Рамстор» (улица 50-летия Октября, дом № 12), 14 сентября – в супермаркете «Дикси» (улица Пионерская, дом № 16).

Пятнадцатого сентября мобильный прививочный пункт будет работать на стадионе «Зоркий» (улица Пионерская, дом № 31), 16 сентября – в ТЦ «Отрада» (7-й километр Пятницкого шоссе, владение 2), 17 сентября – в МФЦ в поселке Мечниково (Мечниково, дом №18), 18 сентября – возле станции МЦД-2 Красногорская.