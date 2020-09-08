РИАМО - 8 сен. Объем вакцинации против вируса папилломы человека планируют увеличить в столице, в 2020 году охват составляет более половины девочек города в возрасте 12-13 лет, сообщил главный врач Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения города Москвы Олег Филиппов.

«Необходимо ежегодно увеличивать охват вакцинации. <...> В Москве в 2020 году планировалось охватить более половины девочек 12-13 лет. А для достижения существенного эффекта по рекомендациям ВОЗ необходимо охватить прививками не менее 70%», — сказал Филиппов.

Он отметил, что для вакцинации детей очень важно вести работу с родителями.

«Это позволит добиться снижения заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний», - добавил Филиппов.

При этом эффективных методов, направленных на уничтожение вируса папилломы человека, не существует, из-за чего заболеваемость остается высокой, уточнил врач.

«С 2015 года заболеваемость генитальными бородавками (в Москве - ред.) занимает первое место в общей структуре заболеваемости инфекций, передаваемых половым путем», - отметил Филиппов.

Врач считает, что это может быть связано с высоким уровнем выявляемости патологий.

«Показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями, связанными с ВПЧ, ниже показателей по России, кроме злокачественных новообразований влагалища», - отметил медик.

По его мнению, это может быть связно с более хорошими системами скрининга, с социально-экономической ситуацией в столице.