РИАМО - 8 сен. В столице за прошедшие сутки выявили 695 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования в городе составило 267 742, сообщает оперативный штаб Москвы.

Кроме того, за минувшие сутки в Москве вылечились 1250 Covid-пациентов. С начала пандемии выздоровели 223 502 человека.

За сутки в столице скончались 16 человек с подтвержденной пневмонией и коронавирусом. Общее число летальных исходов в мегаполисе достигло 4921.

В целом по России за прошедшие сутки зафиксировали 5099 новых случаев заражения Covid-19 в 83 регионах. За весь период пандемии зарегистрировано 1 035 789 случаев инфицирования, скончались 17 993 пациента, вылечились 850 049 человек.

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Текстовая трансляция

8 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 135 больных. В Москве - 695.

- Российскую вакцину «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в первую очередь вакцинировать будут медиков и учителей.

- Для детей в России создадут щадящий вариант вакцины от коронавируса. Она будет вызывать меньше побочных эффектов. Вариант вакцины для детей выпустят после проведения массового исследования «Спутника V».

- Отечественный препарат из легких скота оказался эффективен для лечения Covid‑19. Ингаляции сурфактанта-БЛ помогли снизить смертность среди пациентов с тяжелым протеканием болезни с 80 до 14,3%.