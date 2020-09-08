РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 сен. Полицейские подмосковного Подольска задержали двоих приезжих, подозреваемых в растрате более 14 тысяч рублей с чужой банковской карты, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 23-летнего местного жителя о том, что неизвестные присвоили себе найденную банковскую карту, которую заявитель потерял в одной из сетевых торговых точек. Впоследствии они расплачивались ей в магазинах городского округа. Общая сумма материального ущерба составила более 14 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции задержали 26- и 33-летнего жителей Курганской области, один из которых ранее неоднократно судим. Злоумышленники дали признательные показания в преступлении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа)», - говорится в сообщении.

Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.