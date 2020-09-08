РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 сен. В магазине продуктов по улице Колпакова в городском округе Мытищи выявили ряд нарушений, сообщила начальник управления потребительского рынка и услуг муниципалитета Любовь Сабирзянова.

На основании жалобы жителей дома №24 по улице Колпакова на работу магазина «Продукты из Армении» состоялось выездное мероприятие Сабирзяновой по вышеуказанному адресу.

«В ходе мероприятия указанные в обращении нарушения подтвердились. Руководитель торгового объекта приглашен в управление потребительского рынка и услуг с пакетом правоустанавливающих документов для подтверждения законности деятельности хозяйствующего субъекта», - написала Сабирзянова в своем Instagram-аккаунте.

Он добавила, что провела совещание с руководителем торгового объекта - установлена законность размещения объекта. Также проведена профилактическая беседа, направленная на соблюдение действующего законодательства: правил продажи отдельных видов товаров, санитарных норм и правил, закона о защите прав потребителей.

Определены сроки на устранение выявленных нарушений.