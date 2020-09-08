РИАМО - 8 сен. Коронавирусная инфекция значительно сократила объем вакцинации от вируса папилломы человека в Москве, удалось привить только 14% от плана, заявил главный врач Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения города Олег Филиппов.

В 2020 году медицинские организации Москвы получили 113 тысяч вакцин для двукратной вакцинации 56,7 тысячи девочек в возрасте 12-13 лет.

«В 2020 году планировалось значительно увеличить количество прививаемых по сравнения с 2019 году. Однако в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусной инфекции <...> за 8 месяцев темпы вакцинации значительно снизились. За 8 месяцев удалось привить около восьми тысяч девочек, что составляет 14% от плана», — сказал Филиппов.

Он отметил, что всего в Москве около 80 тысяч девочек в возрасте 12-13 лет.

«На 2020 год было запланировано увеличение охвата в 3,5 раз - до 58%. Я думаю, что этот охват мы сделаем в течение этого года», - заключил Филиппов.

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8 СЕНТЯБРЯ

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