РИАМО - 8 сен. Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект выходных праздничных дней в следующем году, согласно которому новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января, сообщается на сайте ведомства.

«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля», - говорится в сообщении.

Таким образом, на День защитника Отечества в ведомстве предложили отдыхать с 21 по 23 февраля. В честь Международного женского дня предусмотрено три дня отдыха - с 6 по 8 марта. Майские праздники предлагается отмечать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Согласно проекту Минтруда, в честь Дня России жителей страны ждут три дня отдыха - с 12 по 14 июня. В честь Дня народного единства предложено отдыхать четыре дня - с 4 по 7 ноября.​