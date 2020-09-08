РИАМО - 8 сен. Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект выходных праздничных дней в следующем году, согласно которому новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января, сообщается на сайте ведомства.
Таким образом, на День защитника Отечества в ведомстве предложили отдыхать с 21 по 23 февраля. В честь Международного женского дня предусмотрено три дня отдыха - с 6 по 8 марта. Майские праздники предлагается отмечать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.
Согласно проекту Минтруда, в честь Дня России жителей страны ждут три дня отдыха - с 12 по 14 июня. В честь Дня народного единства предложено отдыхать четыре дня - с 4 по 7 ноября.
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