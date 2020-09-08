РИАМО - 8 сен. Около 30 тысяч московских школьниц получили прививку от вируса папилломы человека с 2009 года, с 2014 года такие прививки делают независимо от социального статуса семей, сообщил во вторник главный врач Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения города Москвы Олег Филиппов.
Он отметил, что в 2019 году объем закупаемых вакцин от ВПЧ вырос в девять раз, до 55 тысяч доз.
«В 2020 году данный объем увеличен вдвое. В медорганизации поступило 113 тысяч вакцин для двукратной вакцинации 56,7 тысячи девочек в возрасте 12-13 лет», - заключил Филиппов.
Вирус папилломы человека – распространенная инфекция, которая может привести к развитию рака шейки матки.
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