РИАМО - 8 сен. Около 30 тысяч московских школьниц получили прививку от вируса папилломы человека с 2009 года, с 2014 года такие прививки делают независимо от социального статуса семей, сообщил во вторник главный врач Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения города Москвы Олег Филиппов.

«Ежегодно увеличивается количество закупаемых вакцин для профилактики ВПЧ, за последние два года резко вырос объем вакцин. <...> С 2009 по 2019 годы в Москве были привиты 30 тысяч девочек», - сказал Филиппов в ходе второй Всероссийской мультимедийной конференции «Время жить».

Он отметил, что в 2019 году объем закупаемых вакцин от ВПЧ вырос в девять раз, до 55 тысяч доз.

«В 2020 году данный объем увеличен вдвое. В медорганизации поступило 113 тысяч вакцин для двукратной вакцинации 56,7 тысячи девочек в возрасте 12-13 лет», - заключил Филиппов.

Вирус папилломы человека – распространенная инфекция, которая может привести к развитию рака шейки матки.