РИАМО - 8 сен. Московское областное УФАС России выявило признаки антиконкурентного соглашения на торгах по поставке симуляционного оборудования для Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В заключении картельного сговора на торгах подозревают ООО «Системы виртуальной реальности», ООО «Инробо» и ООО «Образовательные технологии». В ходе торгов компании отказались от конкурентной борьбы с целью поддержания цен.

«ООО «Системы виртуальной реальности», ООО «Инробо» и ООО «Образовательные технологии» подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, что привело к завышенной сумме контрактов», - отмечается в материале.

По данному факту Московское областное управление ФАС России возбудило в отношении компаний дело о нарушении федерального закона «О защите конкуренции».

Как пояснили в антимонопольном ведомстве, сговор - это экономическое преступление, от которого страдают потребители и государство, а предприниматели получают незаконную прибыль. За картельный сговор предусмотрена административная, а в некоторых случаях уголовная ответственность.