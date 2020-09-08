РИАМО - 8 сен. Арбитражный суд Москвы признал законным решение УФАС России по Подмосковью о внесении сведений в отношении компании «Стигал» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение администрации городского поселения Воскресенск Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Стигал» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на закупку устройства архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город».

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Стигал» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.

Но, не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд. Однако там фирме было отказано в удовлетворении требований. Также в суде подтвердили законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.