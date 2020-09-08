РИАМО – 8 сен. В среднем цена на упаковку ибупрофена за год поднялась на 7% и достигла 86 рублей, еще в российских аптеках подорожали флуконазол и метформин, пишет во вторник газета «Известия».



При этом все эти лекарства являются жизненно необходимыми, предельные цены на них устанавливает Минздрав.



«По мнению аналитиков, рост вызван несколькими причинами: удорожанием субстанции после изменения курса валют, кризисом из-за карантина и маркетинговыми играми фармкомпаний», - отмечается в материале.



Специалисты говорят о том, что, если каждый год не индексировать зарегистрированную цену, то в конечном итоге с прилавков станут пропадать недорогие российские медикаменты.



Также эксперты в последние месяцы фиксируют повышение цен на дженериковые препараты. Таким образом, речь идет о двух процессах: о росте цен и смещении спроса в сторону более дорогих препаратов.​