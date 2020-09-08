РИАМО - 8 сен. В России выпустили в гражданский оборот первую партию вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», в ближайшее время ее отправят в регионы, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Спутник V» - первая в мире вакцина против Covid-19. Препарат создал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

«Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот», — сказал представитель пресс-службы министерства здравоохранения РФ.

Первая выпущенная в гражданский оборот партия предназначается для людей, которые входят в группу риска по заражению коронавирусом. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в первую очередь вакцинировать будут медиков и учителей.

Ранее завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко сообщил, что на основе вакцины «Спутник V» будут выпускать препарат для взрослых и более щадящий препарат для детей.​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

8 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 135 больных. В Москве - 695.

- Российскую вакцину «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в первую очередь вакцинировать будут медиков и учителей.

- Для детей в России создадут щадящий вариант вакцины от коронавируса. Она будет вызывать меньше побочных эффектов. Вариант вакцины для детей выпустят после проведения массового исследования «Спутника V».

- Отечественный препарат из легких скота оказался эффективен для лечения Covid‑19. Ингаляции сурфактанта-БЛ помогли снизить смертность среди пациентов с тяжелым протеканием болезни с 80 до 14,3%.