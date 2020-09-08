РИАМО - 8 сен. Столичные власти выставили на продажу нежилое здание с участком на Хорошевском шоссе в Северном округе, торги начинаются от 128,6 миллиона рублей за единый лот, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

Объект находится по адресу: Хорошевское шоссе, дом 60А. Площадь строения составляет 376,8 квадратного метра, а земли под ним – 3,4 тысячи квадратных метров.

«Ранее в одноэтажном доме 1998 года постройки размещался ресторан и после косметического ремонта помещение вполне может использоваться под эти же цели. При этом назначение у данного объекта свободное», – сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Лот находится в пешей доступности от станции метро «Полежаевская» рядом с небольшим сквером.

Как уточнил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, объект на Хорошевском шоссе будет продан посредством публичного предложения в электронной форме.

Подать заявку на участие в торгах могут любые юридические или физические лица до 7 октября. Торги состоятся 15 октября.