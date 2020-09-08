РИАМО - 8 сен. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции уже более 223 тысяч человек, в том числе 1 250 пациентов поправились за минувшие сутки, сообщила во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 250 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 223 502», - сказала Ракова.

Москвичи, победившие коронавирус, могут стать донорами плазмы для тех, кто все еще лечится. Донорами возьмут только людей в возрасте от 18 до 55 лет, которые переболели коронавирусной инфекцией и не имеют хронических заболеваний.

Кроме того, бывшим Covid-пациентам предлагают стать социальными помощниками для лечащихся на дому.

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8 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 135 больных. В Москве - 695.

- Российскую вакцину «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в первую очередь вакцинировать будут медиков и учителей.

- Для детей в России создадут щадящий вариант вакцины от коронавируса. Она будет вызывать меньше побочных эффектов. Вариант вакцины для детей выпустят после проведения массового исследования «Спутника V».

- Отечественный препарат из легких скота оказался эффективен для лечения Covid‑19. Ингаляции сурфактанта-БЛ помогли снизить смертность среди пациентов с тяжелым протеканием болезни с 80 до 14,3%.