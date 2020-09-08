РИАМО - 8 сен. Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки, которые позволяют построить два спортивных объекта в коммунальной зоне «Чечера», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Решение рабочей группы приятно в отношении двух территорий в Чечерском проезде на юго-западе города. Площадь земельных участков составляет 1,435 и 5,7 гектара.

«Изменения, внесенные в ПЗЗ в отношении данных территорий, позволят разместить на указанных земельных участках некапитальные объекты спортивного назначения», – уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Организация спортивных объектов в коммунальной зоне «Чечера» предусмотрена Адресной инвестиционной программой города Москвы.