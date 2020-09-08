РИАМО - 8 сен. В столице завершился конкурс «Маршруты по Москве», по результатам которого финалистами стали 12 человек, которых выбрало экспертное жюри, и еще троих – горожане, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Церемония награждения прошла 7 сентября.

«На первом этапе конкурса эксперты отобрали 86 заявок, которые затем представили на открытое онлайн-голосование. При оценке учитывались оригинальность, новизна и удобство маршрута. 3 сентября на странице конкурса объявили имена финалистов», - говорится в сообщении.

Предложения участников оценивали представители городского комитета по туризму, комитета общественных связей и молодежной политики, департамента культурного наследия, программы «Мой район», Музея Москвы и Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров.

Победили следующие маршруты: «Полет на машине времени по необычной Таганке», «Как стать почетным гражданином города Троицка», «Удивительные Сокольники», «Дореволюционная Шаболовка» и другие.

По итогам онлайн-голосования, в котором приняли участие более 5,5 тысяч человек, были отобраны маршруты «Остров Сыромятники», «Зеленое кольцо Москвы» и «Правда о Соколе».

Все победители получили подарки от Мостуризма и комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

Финалисты посетят обзорную экскурсию на двухэтажном автобусе, побывают на смотровой площадке Panorama 360, прокатятся по Москве-реке на яхте ледового класса, увидят город из кабины Московской канатной дороги, а также отправятся на экскурсию по легендарной гостинице «Националь» и получат сувениры и абонементы от Музея Москвы.

Москвичи прислали более 260 заявок на участие в конкурсе. Среди предложений были варианты пешеходных и велопрогулок по районам города, а также тематические литературные и исторические маршруты.

Познакомиться со всеми маршрутами, которые были представлены на онлайн-голосовании, можно на странице конкурса. Маршруты 15 победителей конкурса также появятся на медиаплатформе москвастобой.рф.​​