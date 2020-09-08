РИАМО - 8 сен. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию Дома культуры в поселке Киевский, который строился с осени 2009 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Стройка неоднократно приостанавливалась из-за недостатка финансирования. После присоединения этой территории к Москве Сергей Собянин принял решение достроить этот объект за счет средств городского бюджета», – говорится в сообщении.

Здание ДК имеет площадь 7,1 тысячи квадратных метров. В Доме культуры откроют хореографическую школу, изостудию, библиотеку с читальным залом, кружки и молодежные клубы.

Кроме того, в новое здание переедет единственная в Киевском музыкальная школа, которая сейчас располагается в жилом доме. После переезда музшкола сможет принять 150 учеников.