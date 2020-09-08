РИАМО - 8 сен. Цены на продукцию из подсолнечника могут вырасти в России из-за плохого урожая маслосемян в этом году, сообщает РБК.

«Предполагается, что в этом году в России будет собрано 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23% ниже прошлогоднего показателя», — отмечается в материале.

Причиной низкого урожая подсолнечника стала сухая погода на юге Центрального Черноземья и в Южном федеральном округе.

Как уточнили эксперты, урожай подсолнечника может стать самым низким с 2017 года, когда было собрано 10,5 миллионов тонн данной культуры.

Средняя стоимость тонны подсолнечника в конце предыдущей недели составляла 22 575 рублей, однако специалисты предсказывают рост цены на 20%.