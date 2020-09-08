РИАМО - 8 сен. Полицейские подмосковных Люберец задержали мужчину, похитившего у местного жителя ценные вещи и иномарку стоимостью около 2,5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник проник в квартиру потерпевшего через незапертую дверь и из прихожей похитил барсетку, в которой находились банковские карты, документы и ключи от машины. Затем мужчина вышел во двор, и с помощью пульта сигнализации определил автомобиль хозяина квартиры, и скрылся на иномарке в неизвестном направлении», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По подозрению в совершении кражи задержали 36-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. В его квартире обнаружили похищенные вещи, а недалеко от его дома нашли украденный автомобиль.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время фигурант находится под стражей.