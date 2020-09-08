РИАМО - 8 сен. На основе отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» в России будут выпускать препарат для взрослых и более щадящий препарат для прививания детей, сообщил завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

Он уточнил, что вариант вакцины для детей выпустят после проведения массового исследования «Спутника V».

«При тестировании вакцины должны быть достаточно большие контингенты людей всех возрастных и гендерных групп. Это должно быть всестороннее исследование, поскольку потом сама схема вакцинации будет распространяться на большую часть населения», — сказал Бутенко в интервью радио Sputnik.

В тестовой вакцинации участвуют только совершеннолетние россияне, однако препарат должен подходить и для детей. Поэтому можно ожидать появления более легкого варианта вакцины для юного населения. Она будет отличаться щадящим действием и меньшей реактогенностью, то есть спровоцирует меньше побочных эффектов. Также детям потребуется меньшая дозировка препарата.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину против Covid-19. Препарат создал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

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8 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 135 больных. В Москве - 695.

- Российскую вакцину «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в первую очередь вакцинировать будут медиков и учителей.

- Для детей в России создадут щадящий вариант вакцины от коронавируса. Она будет вызывать меньше побочных эффектов. Вариант вакцины для детей выпустят после проведения массового исследования «Спутника V».

- Отечественный препарат из легких скота оказался эффективен для лечения Covid‑19. Ингаляции сурфактанта-БЛ помогли снизить смертность среди пациентов с тяжелым протеканием болезни с 80 до 14,3%.