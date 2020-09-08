РИАМО - 8 сен. Медали «За особые успехи в обучении» по итогам прошлого учебного года получили 7 378 столичных выпускников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За семь лет число медалистов выросло более чем в два раза.

«В Москве с 2014 года вручают медаль «За особые успехи в обучении». Эта награда подтверждает выдающиеся достижения школьников. Хочу отметить, что за семь лет число медалистов в Москве выросло более чем в два раза, сейчас таких ребят 7 378, это говорит о том, что уровень школьного образования в городе действительно растет», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что по результатам различных исследований столичные школьники вторые в мире по компьютерной и информационной грамотности, третьи по читательской грамотности, пятые по математической и шестые по естественно-научной грамотности.

Медалью «За особые успехи в обучении» награждают выпускников московских школ, если у них есть одно из достижений: победа или призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников, максимальное количество баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по одному из предметов или итоговые отметки «отлично» по всем предметам и при этом не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ.

Больше всего медалистов за прошлый учебный год оказалось в школе №1535 — 112 выпускников, в школе «Покровский квартал» — 75, в школах №1253 и №1329 — по 51 ученику.

Медалисты могут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения. ​​