РИАМО - 8 сен. Медали «За особые успехи в обучении» по итогам прошлого учебного года получили 7 378 столичных выпускников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
За семь лет число медалистов выросло более чем в два раза.
Она отметила, что по результатам различных исследований столичные школьники вторые в мире по компьютерной и информационной грамотности, третьи по читательской грамотности, пятые по математической и шестые по естественно-научной грамотности.
Медалью «За особые успехи в обучении» награждают выпускников московских школ, если у них есть одно из достижений: победа или призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников, максимальное количество баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по одному из предметов или итоговые отметки «отлично» по всем предметам и при этом не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ.
Больше всего медалистов за прошлый учебный год оказалось в школе №1535 — 112 выпускников, в школе «Покровский квартал» — 75, в школах №1253 и №1329 — по 51 ученику.
Медалисты могут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения.
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