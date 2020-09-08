РИАМО - 8 сен. Свыше 2,6 тысячи столичных юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет приняли участие в проектах «Лето моей карьеры», «PROГероев» и стажировках в городских организациях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За три летних месяца молодые москвичи познакомились с 87 актуальными профессиями.

«Программа «Лето в новом формате» позволяет ребятам определить вектор своего профессионального развития с учетом их личностных особенностей. За лето они познакомились со множеством интересных профессий, крупными бизнес-компаниями, получили свой первый опыт работы», - сказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

В проекте «Лето моей карьеры» приняли участие около 1 тысячи подростков. С ними ежедневно проводили беседы более 100 наставников. Для каждого участника были доступны встречи с работодателями, представляющими самые известные компании.​

Кроме того, порядка 1 тысячи ребят поучаствовали в проекте «PROГероев» и узнали о профессиях спасателя и автоспортсмена. Также около 600 московских школьников стали участниками программы оплачиваемых стажировок.