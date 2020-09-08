РИАМО - 8 сен. Температура воздуха в Московском регионе предстоящей зимой будет находиться в рамках климатической нормы, хотя в последние годы зимы в Москве и Подмосковье стали теплее, сообщил РИАМО заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.

«За последние десять лет зимы стали теплее почти на 3-4 градуса в Московском регионе. Вероятность более теплых зим повышается. Но это не исключает холодных аномалий, как это было зимой 2016-2017 года. Но в этом году такие скачки маловероятны. В целом, я думаю, что климат зимой будет в рамках нормы, может, чуть теплее», - сказал Семенов.

По мнению климатолога, пока рано говорить о том, будет ли предстоящая зима снежной.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает, что зима в Московском регионе будет комфортной и порадует жителей снегом.

«Зима будет зимней. Зима будет со снегом, она не будет ни свирепой, ни суровой. Температура будет между русской и европейской зимой. Зима будет похожа на зиму, а не на то, что было в прошлый раз», - сказал Тишковец РИАМО.

Минувшая зима в России выдалась аномально теплой. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее пояснил, что причиной этого стал теплый воздух из Атлантики, который вытеснил холодные воздушные массы из Сибири. В целом 2020 год может стать самым теплым на Земле за всю историю метеонаблюдений.