РИАМО - 8 сен. Отечественный препарат, полученный из легких крупного рогатого скота, показал свою эффективность при лечении тяжелых коронавирусных больных, успешное применение сурфактанта-БЛ отметили медики в Москве, Петербурге, Тюмени и Сыктывкаре, пишет во вторник газета «Известия».

Согласно среднемировой статистике, умирают порядка 80% Covid-пациентов с тяжелым протеканием болезни. Ингаляции сурфактанта-БЛ помогли снизить смертность в этой категории до 14,3%.

«В группе из 28 пациентов с тяжелым течением инфекции Covid-19, получавших терапию сурфактантом, 24 выздоровели», — сказал заведующий научно-исследовательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии НМИЦ имени В. А. Алмазова Андрей Баутин.

Пациенты получали препарат ингаляционно два раза в сутки по 30 минут. Лечение длилось от двух до пяти суток.

«Больные, которых лечат сурфактантом, достоверно реже переводятся в реанимацию на ИВЛ, и летальность среди них в 3-5 раз ниже», — отметил разработчик препарата, руководитель лаборатории медицинской биотехнологии Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени А. М. Гранова Олег Розенберг.

Сурфактант-БЛ давно применяют при поражениях легких. По данным разработчика, за весь период пандемии коронавируса его использовали для лечения 120 инфицированных.

В настоящее время проводится новое исследование сурфактанта-БЛ, по итогам которого препарат могут включить в перечень рекомендованных Минздравом РФ лекарств для лечения коронавируса.

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8 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 135 больных. В Москве - 695.

- Российскую вакцину «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в первую очередь вакцинировать будут медиков и учителей.

- Для детей в России создадут щадящий вариант вакцины от коронавируса. Она будет вызывать меньше побочных эффектов. Вариант вакцины для детей выпустят после проведения массового исследования «Спутника V».

- Отечественный препарат из легких скота оказался эффективен для лечения Covid‑19. Ингаляции сурфактанта-БЛ помогли снизить смертность среди пациентов с тяжелым протеканием болезни с 80 до 14,3%.