РИАМО - 8 сен. В столице началась подготовка к реставрации исторического здания Александровского подворья, которое находится в Староваганьковском переулке, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В последний раз объект реставрировали более 40 лет назад.

«Это прямоугольное двухэтажное здание с подвалом и мезонином. Стены выложены из красного кирпича в технике верстовой кладки, усиленной железными связями. Именно такой способ кладки был характерен для жилого строительства в Москве 300 лет назад. Фасады побелены. На первом этаже и подклете (подвал) располагаются две палаты с большими сенями посредине», - сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Специалистами уже проведена расчистка здания. В настоящее время ведутся работы по укреплению фундамента. В дальнейшем предстоит убрать с фасадов растрескавшуюся краску и побелить их заново. Кроме того, необходимо устранить сколы и выбоины на стенах и цоколе, поменять кровлю, отреставрировать дверные и оконные проемы.

Внутри здания планируется отремонтировать лестницы, восстановить мраморный пол в подвале, обновить инженерные коммуникации, заменить системы отопления, водоснабжения, внутренней канализации и вентиляции.

Все работы будут проходить под контролем специалистов департамента культурного наследия Москвы.​