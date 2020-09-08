РИАМО - 8 сен. За звание лучшего ветеринарного врача поборются 25 участников конкурса «Московские мастера», претендентов определили по результатам отборочных этапов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участникам конкурса осталось пройти финальные этапы.

«Определять победителей будут в двух номинациях: «Ветеринарный врач по лечебной работе» и «Ветеринарный врач — ветсанэксперт». Полуфинал в первой номинации пройдет 17 сентября. Его участниками станут 13 специалистов. Им нужно будет письменно ответить на теоретические вопросы и выполнить серию практических заданий», — говорится в сообщении.

Вторая номинация состоится 24 сентября. 12 профессионалов из окружных подразделений продемонстрируют практические навыки по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы пищевой продукции и отбору проб.

Кроме того, специалистом необходимо будет решить ситуационные задачи, которые наиболее часто встречаются в повседневной работе.

Соревнования пройдут на базе станции по борьбе с болезнями животных восточного административного округа столицы. ​​