РИАМО - 8 сен. Москва представит цифровую платформу Russpass на международном туристическом форуме «Отдых Leisure 2020», который будет работать с 8-10 сентября в инновационном центре «Сколково», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму столицы.

«На форуме мы расскажем нашим российским и иностранным коллегам о возможностях и преимуществах сервиса. И будем рады получить обратную связь от тех, кто уже присоединился к Russpass. А это туркомпании, гостиницы, экскурсионные бюро и культурные учреждения из десятков регионов страны», — рассказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Мультимедийный стенд стилизован под летний кинотеатр-кафе. Там установлена интерактивная медиапанель платформы Russpass. Специалисты Мостуризма планируют проводить презентации туристического потенциала столицы. Для этого подготовлено свыше 20 видеороликов, в которых рассказано о культуре, отдыхе, театрах, а также о самих жителях Москвы.

Во вторник пройдет главная мотивационная сессия «Разговор с лидерами. Какой туризм вы хотите увидеть?». Здесь участники поговорят о различных перспективах развития и пути восстановления отрасли после пандемии.

В этот же день также пройдет деловая сессия «Новые возможности и коллаборации в туризме». Одним из кейсов станет как раз новейшая платформа Russpass — первый общероссийский туристический маркетплейс. Удобство работы с сервисом оценят на примере опыта регионов и турбизнеса.

9 сентября запланирована сессия «Be win to win — молодежь как точка роста для развития travel-индустрии города». Здесь расскажут о специальных турпродуктах для молодежи и об образовательном туризме.

В туристическом форуме «Отдых Leisure 2020» принимают участие представители более чем 30 регионов России, а также представители Испании, Болгарии и Кубы.