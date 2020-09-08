РИАМО - 8 сен. Неизвестный сообщил о минировании взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово, по итогам проверки информация о бомбе не подтвердилась, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Седьмого сентября от сменного директора аэропорта Домодедово в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступила информация об анонимном сообщении по обратной связи в службу охраны о минировании взлетно-посадочной полосы аэропорта Домодедово», - говорится в сообщении.

Эвакуацию людей из воздушной гавани не проводили. Кинологические расчеты обследовали помещения аэропорта и прилегающие территории, информация о минировании не подтвердилась.