РИАМО - 8 сен. Два боеприпаса времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесном массиве рядом с СНТ «Родничок» в подмосковном Наро-Фоминском округе, угрозы для людей находки не представляют, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 16:25 7 сентября от оперативного дежурного ЕДДС Наро-Фоминского городского округа в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении двух боеприпасов», - говорится в сообщении.

На месте обнаружения боеприпасов выставили охрану силами ОМВД. Изъятие и уничтожение находок запланировано силами министерства обороны на 9 сентября.