РИАМО - 8 сен. На территории Москвы в настоящий момент работают 36 технопарков, при этом площадь занятых площадей там составляет 98%, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Резидентами столичных технопарков являются больше двух тысяч организаций. Основная их деятельность связана с информационными технологиями, биотехнологиями, фармацевтикой, микроэлектроникой. Из них 82% - это представители малого и среднего бизнеса.

«Пять лет назад, в 2015 году, в Москве было 15 технопарков, а в 2014-м — всего шесть. Сегодня их уже 36, и они заполнены почти полностью. Доля занятых площадей превышает 98%. Но что еще показательнее, в технопарках создано 60 тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест», — сказала заместитель мэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

На территории московских технопарков есть все необходимые условия, чтобы разместить и развивать технологичные компании. Компании, у которых есть статус технопарка, могут получать региональные налоговые льготы и льготы по аренде земли. Льготы могут доходить до 25%.

Также резиденты могут получать субсидии на покупку различного оборудования. А для якорных резидентов предусмотрена льгота по налогу на прибыль.

Около трети резидентов столичных технопарков заняты в научных исследованиях и разработках, 20% заняты в отраслях обрабатывающей промышленности, а 15% к сфере информационных технологий. В этом году за поддержку обратился каждый десятый резидент.

В московских технопарках работают компании, реализующие важнейшие инновационные проекты как в масштабах Москвы, так и на федеральном уровне. К примеру, резидент технопарка «Слава» — единственный в России разработчик и производитель высокотемпературных сверхпроводников второго поколения, которые используются в медицине, транспорте, энергетике и других сферах.

Другой резидент технополиса «Москва» создает инновационные решения, с помощью которых можно сокращать расход энергии и управлять энергообъектами с использованием искусственного интеллекта.

Технопарки — объекты инновационной инфраструктуры столицы, ключевые точки роста технологичного предпринимательства.