РИАМО - 8 сен. Четыре торговых центра проверили в Подмосковье после поступления информации о минировании, угроза взрыва ни в одном ТЦ не подтвердилась, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«На электронную почту охраны поступило сообщение о минировании ТЦ «Капитолий» по адресу: городской округ Подольск, Большая Серпуховская улица, дом 45», - говорится в сообщении.

Также по электронной почте было получено сообщение о минировании торгово-развлекательного центра 4Daily на улице Мира в Мытищах, ТЦ «Авиатор» в Жуковском и ТЦ «Карнавал» в Чехове.

Эвакуация людей из торговых центров не проводилась. Кинологические расчеты обследовали помещения, информация о минировании не подтвердилась.