РИАМО - 8 сен. Во вторник в Москву и Подмосковье придет похолодание, при облачной погоде местами ожидается сильный дождь с грозой, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 17 до 19 градусов тепла, а в Подмосковье - от 16 до 21 градуса тепла», - говорится в сообщении.

Порывы юго-западного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду, при грозе скорость ветра может составить от 12 до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха будет около 60%.