РИАМО - 7 сен. В Солнечногорске завершился третий сезон всероссийского конкурса «Лидеры России», в суперфинал мероприятия вышли 300 участников, победителями стали 106 человек, в этот список попали управленцы из Московской области Денис Кузьмин и Михаил Подругин, передает корреспондент РИАМО.

Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

«Конечно, он привлек многих талантливых управленцев, но еще раз скажу: трудно было даже представить, что его итоги окажутся столь результативными, сколько умных, энергичных и компетентных руководителей сумеют себя проявить. Многие из участников в борьбе за победу в конкурсе стали умелыми и решительными лидерами, которые готовы делать жизнь в нашей стране лучше», - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

У всех участников суперфинала были наставники, которые помогали конкурсантам. Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова второй год подряд является наставником суперфиналистов.

«С этими людьми очень приятно общаться, однозначно могу сказать, что это взаимное обогащение. Между наставником и наставляемым должно быть доверие. Я стараюсь помогать им в решении и человеческих, и профессиональных проблем, помогаю дать веру в надежный тыл, защитить в каких-то сложных ситуациях», - сказала Скворцова.

Лучших участников проекта ждут образовательные проекты и возможность карьерного развития.

Кузьмин является директором Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ, а Подругин работает директором по стратегическому развитию в ООО «АльтерМаг».