РИАМО - 7 сен. «Спартак» одержал победу над «Динамо» в московском дерби в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Газета.ru.

«Встреча, прошедшая на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых», — отмечается в материале.

Победу «Спартаку» обеспечили Дмитрий Вишневский, Йори Лехтеря и Лукаш Радил. Шайбу в ворота противника забросил и игрок «Динамо» Владислав Ефремов.

В следующий раз «Спартаку» будет противостоять уфимский «Салават Юлаев», а «Динамо» - ярославский «Локомотив».​