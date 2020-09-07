РИАМО - 7 сен. Российская столица вошла в тройку мировых мегаполисов с самой эффективной экономической политикой властей во время пандемии коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В соответствующем рейтинге Высшей школы экономики Москва заняла третье место, опередив Лондон, Париж, Стокгольм и уступив только Сеулу и Шанхаю.

«Беспрецедентные меры поддержки городской экономики, которые предлагались одновременно с введением ограничений, поэтапное снятие этих ограничений, а также высокий уровень цифровизации городской инфраструктуры позволили Москве войти в тройку крупных городов мира с наиболее эффективной экономической политикой в период пандемии Covid -19», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что поддержку получили 40 тысяч городских компаний на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Москве также удалось удержать уровень безработицы, который составил 2% во втором квартале текущего года.

По уровню готовности цифровой инфраструктуры к сложным ситуациям Москва опередила Нью-Йорк, Монреаль и большинство европейских столиц. Цифровая инфраструктура помогала управлять городским хозяйством во время пандемии.

Кроме того, российская столица показала высокие темпы восстановления потребительского спроса после пандемии, уступив по этому показателю лишь Шанхаю.

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Текстовая трансляция

7 СЕНТЯБРЯ

- Самые важные новости о коронавирусе за день в карточках

- Свыше 210 тыс россиян остаются под меднаблюдением из‑за Covid‑19. В РФ на сегодня уже провели свыше 38,7 миллиона тестов на Covid-19.

- Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург рассказал, когда отступит пандемия коронавируса.

Тогда, когда мы сможем произвести нужное количество вакцины и все население нашей страны и отчасти население всего земного шара будет провакцинировано. Тогда можно будет говорить, что пандемия отступила.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Российские регионы начали исследовать воду и пищу на наличие Covid‑19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- За сутки в России зарегистрировали 5 185 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 166 больных. В Москве - 690.

- 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончался 4905 человек с Covid-19.

- 882 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 222 252.

-119 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье за последние сутки. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 52 557 заболевших.

- 690 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Москве за сутки. С начала пандемии в городе выявили 267 047 случаев заражения.