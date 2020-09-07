РИАМО - 7 сен. Подрядчика второго этапа реконструкции Старошереметьевского шоссе в Подмосковье выберут в ходе аукциона, завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительных работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги Шереметьево-1 - Шереметьево-2 (Старошереметьевское шоссе) (второй этап). Строительство кольцевого пересечения Старошереметьевского шоссе, автомобильной дороги Лобня - аэропорт Шереметьево, Шереметьевского шоссе», - говорится в сообщении.

Реконструкция объекта осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет бюджетных средств Москвы и Московской области.​