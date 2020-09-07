РИАМО - 7 сен. В Красноармейске объявили два электронных аукциона на право заключения договора аренды земельного участка под хранение авто, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Площадь каждого земельного участка, сдаваемого в аренду на полтора года, составляет 30 квадратных метров. Объекты находятся в Южном проезде в районе дома №3.

«Стартовая величина годовой арендной платы за пользование первым земельным участком составляет 80 тысяч рублей. Стартовая величина годовой арендной платы за пользование вторым земельным участком - 136 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Земельные участки не огорожены, на них отсутствуют постройки, а также деревья и кустарники.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 6 октября. Аукционы пройдут 9 октября на электронной торговой площадке «РТС-тендер».