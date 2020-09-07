РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 сен. В подмосковном Щелкове уже готово к новому отопительному сезону 99% городской инфраструктуры, сообщается в официальной группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Оставшиеся работы по подготовке к отопительному сезону будут завершены до 15 сентября», - уточняется в сообщении.

На данный момент проведена опрессовка 267,6 километра теплосетей, промыто 395,1 километра канализационных сетей и 472,7 километра водопроводных сетей, проверено 1752,9 километра электросетей.

На 51 водозаборном узле и 56 канализационно-насосных станциях завершились работы по ревизии оборудования и замене насосов. К подаче тепла полностью готовы 65 котельных и 34 центральных тепловых пункта.