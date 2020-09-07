РИАМО - 7 сен. Бывший генеральный директор авиакомпании получил судебный штраф за невыплату зарплаты 15-ти сотрудникам, сообщается на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Известно, что с августа 2018 года по май 2019 года бывший генеральный директор авиакомпании полностью не выплачивал зарплату сотрудникам больше дух месяцев.

«При наличии достаточного количества денежных средств, он направил почти семь миллионов рублей на развитие и поддержание финансово-хозяйственной деятельности авиакомпании», - говорится в сообщении.

Впоследствии задолженность перед рабочими была погашена.