РИАМО - 7 сен. Зрителям представили трейлер сериала «Шерлок в России» с Константином Богомоловым и Максимом Матвеевым в главных ролях, сообщает Газета.ru.

«Шерлок проходит путь от беспринципного профессионала, готового пожертвовать чувствами близких людей ради достижения цели, до человека ранимого, беззащитного, обнажающего свои самые глубинные страхи», — рассказал Матвеев, сыгравший Холмса.

По сценарию Шерлок Холмс ищет в России Джека Потрошителя, который орудовал в Лондоне. Богомолов сыграл главного соперника сыщика, обер-полицмейстера Знаменского.​