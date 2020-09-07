РИАМО - 7 сен. Инновационная модульная система управления строительством Exon будет формировать исполнительную документацию на строительных объектах Международного медкластера в «Сколково», говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«В платформу, которая внедрена на объектах медкластера, добавлен новый модуль автоматического формирования исполнительной документации. Этот сервис поможет застройщикам и их подрядчикам сократить время и затраты на подготовку документов, оперативно исправлять замечания заказчиков и, что самое важное, быстро получать оплату за свою работу», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что исполнительная документация отражает ход строительства и его длительность, показывает соответствие выполненных работ проекту и содержит сведения об ответственных исполнителях.

«Новый модуль экономит время и бюджет заказчика на проверку и исправление замечаний и, соответственно, бюджет строительного объекта, формирует весь комплект исполнительной документации к моменту завершения строительства, а также помогает отчитаться за свой пул работ и получить оплату по факту выполнения обязательств без задержек», – уточнил Бочкарев.

По словам директора по строительству Фонда Международного медкластера в «Сколково» Тимура Андрбаева, платформа сводит всю входящую информацию о ходе строительства в одно онлайн-пространство, и это очень удобно. Таким образом, Фонд ММК отслеживает поступление исполнительной документации после выполнения каждого блока работ. Все правки и дополнения вносятся и согласуются в онлайн-режиме.